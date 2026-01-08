緯創、廣達2025全年營收突破2兆元 同創歷史新高

快訊

中央社／ 台北8日電

人工智慧（AI）熱潮持續帶動伺服器的強勁需求，挹注代工廠營運動能，緯創今天公布2025全年營收約新台幣2.187兆元，年增1.08倍，創歷史新高；廣達2025全年營收也突破2兆元，達2.124兆元，年增50.5%，同樣改寫歷史新紀錄。

緯創2025年12月合併營收2552.55億元，月減9.1%，年增1.42倍，創歷年同期新高。

緯創12月筆記型電腦出貨260萬台，月增40萬台，第4季出貨690萬台，季增7.8%，年增30.2%；2025全年出貨2410萬台，年增19.3%。

緯創向中央社記者表示，今年第1季受季節性因素影響，筆電出貨將低於去年第4季，但年增幅度仍會非常顯著，AI伺服器需求依然強勁，看好今年第1季淡季不淡。

緯創指出，網通產品今年第1季表現有望優於去年第4季，2026全年展望如同先前在法人說明會提出的看法，預期將有10倍成長。

廣達2025年12月合併營收約2724.95億元，月增41.2%，年增94.5%，創單月歷史新高。

廣達12月筆電出貨390萬台，月增40萬台，第4季出貨1090萬台，季減14.2%，年減1.8%；2025全年出貨4650萬台，年增1.3%。

廣達對中央社記者表示，去年第4季AI伺服器出貨以輝達GB200為主，今年第1季轉為以GB300為主，有望帶動營收及毛利表現，第1季AI伺服器動能會比第4季更好。

筆電產品方面，廣達指出，今年第1季進入傳統淡季，出貨表現將低於第4季。展望2026全年，廣達預估筆電出貨量成長幅度將與產業平均水準相當。

廣達 營收

延伸閱讀

相關新聞

