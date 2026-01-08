上銀去年12月營收29個月高點 看好今年半導體應用
傳動元件廠上銀今天公布2025年12月自結合併營收新台幣22.19億元，月增1.72%、年增7.59%，是2023年8月以來單月高點。展望今年營運，上銀先前表示，今年半導體設備需求應用可成長。
上銀去年第4季自結營收65.03億元，季增8.47%，是2023年第4季以來單季高點，累計去年合併營收242.63億元，年減0.53%
展望今年營運，上銀先前指出，目標要比2025年成長，今年半導體設備需求應用持續成長，訂單能見度大約2至2.5個月，上銀在晶圓機器人、晶圓移載系統平台、單軸機器人、直驅迴轉工作台等出貨可期。
在機器人布局，上銀指出，專用型物流機器人最快今年初小批量下單開始貢獻業績，上銀提供機器人關鍵零配件向廠商送樣測試，規劃今年推出人形機器人用行星式滾柱螺桿。
