中興電營收／12月25億元 2025年274億元創歷史新高

中興電（1513）8日公告，12月營收25.64億元，年增9%，單月創歷史次高紀錄；2025年營收274.46億元，年增7.17%，創歷史新高。

中興電去年受到台電拉貨遞延，但在自動化與流程優化效益明顯反映下，全年營收仍繳出創新高的好成績。法人認為，在缺工情況改善、持續優化產能下，以及預期今年重電設備出貨將恢復正常，預估中興電今年營運可望持續創高。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年，中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

產能方面，中興電去年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

除了重電事業顯著成長外，中興電受惠AI資料中心建置，帶動發電機與空調設備業務雙位數成長。

法人認為，重電設備需求持續強勁，加上近期銅價上漲亦對重電業帶來助益，以中興電來看，AI資料中心帶來發電機與空調商機，加上還有氫燃料電池題材、擴產效益的浮現以及台積電（2330）美國二廠的建廠訂單，預期未來營運可正向發展。