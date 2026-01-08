神達營收／2025全年1,055億元創新高 晉身千億級企業

神達（3706）8日公布2025年12月營收為105.53億元，月增34.92%、年增25.5%，單月營收重返百億大關，創單月歷史次高，同期新高紀錄，同步拉抬第4季及全年營收雙雙創下歷史新高紀錄，全年營收首度突破千億大關。

神達表示，12月營收成長，主要是因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們需求強勁維持不墜。另在車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨則持續成長動能。

神達去年第4季營收為305.26億元，季增23.28%、年增30.19%，單季業績首季突破300億大關，創下單季新高。

神達2025年在伺服器業務帶動下，帶動營運強勢成長，加上旗下神數（7821）亦穩步增長，帶動神達2025全年營收衝上1,055.77億元，年增72.06%，全年營收首度突破千億大關，創下新高紀錄。

展望2026年，神達總經理何繼武先前表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，除了地緣政治影響外，2026年全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，但神達依然有完整策略方向因應。2026年公司成長「應該不會有問題」。