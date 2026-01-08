快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

威強電營收／遞延訂單出貨 2025年12月6.48億元、月增54.4%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠威強電（3022）8日公布2025年12月營收，在遞延訂單拉貨下，帶動單月營收月增54.48%、年增16.86%。展望今年，威強電看好網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。

威強電公布去年12月營收為6.48億元，月增54.48%、年增16.86%。威強電表示，12月營收較上月增長，主係前數月受客戶要求遞延之訂單於本月拉貨所致。

威強電去年第4季營收15.59億元，季增2.7%、年減4.76%；累計2025全年營收為65.13億元，年減4.78%。

展望後市，威強電看好網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。

威強電說明，2026年亞洲與北美為主要成長區域；歐洲則由工控與設備專案推動。從業務面來看，醫療、邊緣運算、網通與ODM各事業均有成長來源，整體動能多元且穩定。

營收 威強電

延伸閱讀

就市論勢／記憶體、AI 零組件 可留意

馬斯克看好人形機器人發展 機器人鏈準備好了

台股基金多頭氣盛 Fed 降息循環助攻後市 非AI族群有望復甦

非投等債 聯博按讚

相關新聞

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 處分利益約88億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited股權約5,120萬股...

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。