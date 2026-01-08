威強電營收／遞延訂單出貨 2025年12月6.48億元、月增54.4%
工業電腦廠威強電（3022）8日公布2025年12月營收，在遞延訂單拉貨下，帶動單月營收月增54.48%、年增16.86%。展望今年，威強電看好網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。
威強電公布去年12月營收為6.48億元，月增54.48%、年增16.86%。威強電表示，12月營收較上月增長，主係前數月受客戶要求遞延之訂單於本月拉貨所致。
威強電去年第4季營收15.59億元，季增2.7%、年減4.76%；累計2025全年營收為65.13億元，年減4.78%。
展望後市，威強電看好網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。
威強電說明，2026年亞洲與北美為主要成長區域；歐洲則由工控與設備專案推動。從業務面來看，醫療、邊緣運算、網通與ODM各事業均有成長來源，整體動能多元且穩定。
