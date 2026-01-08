快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

緯穎2025年自結 EPS 達275.06元創新高、年增117.3% 美國產能陸續開出

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

緯穎（6669）8日公布2025年第4季營收達2,924.4億元，年增152.9%。稅後淨利為137.92億元，年增95.7%。因產品組合改變，毛利率下降至7.2%，營益率為5.6%，稅後淨利率為4.7%。然基本每股盈餘達74.21元，較去年同期的37.92元年增近翻倍，達95.7%。第4季自結合併營收創歷史新高，獲利、基本每股盈餘均創歷史次高。

緯穎2025年合併營收達9,506.63億元，年增163.7%，其中AI產品占比過半。稅後淨利為511.18億元，年增124.4%。毛利率為8.3%，營益率為6.7%，稅後淨利率為5.4%。基本每股盈餘為275.06元，較去年同期的126.57元成長約117.3%。2025年自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。

因應客戶對AI及資料中心長期需求成長，緯穎持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，並將持續擴充全球產能，其中美國廠已如期在2025年第4季底，陸續開出產能。

營收 歷史

延伸閱讀

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

格陵蘭不賣，美國偏要搶？川普「唐羅主義」下的北極擴張

保瑞發行一級ADR 盛保熙：資本市場國際化重要里程碑

弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

相關新聞

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 處分利益約88億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited股權約5,120萬股...

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。