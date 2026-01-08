緯穎2025年自結 EPS 達275.06元創新高、年增117.3% 美國產能陸續開出
緯穎（6669）8日公布2025年第4季營收達2,924.4億元，年增152.9%。稅後淨利為137.92億元，年增95.7%。因產品組合改變，毛利率下降至7.2%，營益率為5.6%，稅後淨利率為4.7%。然基本每股盈餘達74.21元，較去年同期的37.92元年增近翻倍，達95.7%。第4季自結合併營收創歷史新高，獲利、基本每股盈餘均創歷史次高。
緯穎2025年合併營收達9,506.63億元，年增163.7%，其中AI產品占比過半。稅後淨利為511.18億元，年增124.4%。毛利率為8.3%，營益率為6.7%，稅後淨利率為5.4%。基本每股盈餘為275.06元，較去年同期的126.57元成長約117.3%。2025年自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。
因應客戶對AI及資料中心長期需求成長，緯穎持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，並將持續擴充全球產能，其中美國廠已如期在2025年第4季底，陸續開出產能。
