矽統營收／去年28.2億元創高 年成長大增2.81倍
聯電（2303）集團IC設計廠矽統（2363）於8日公布去年12月業績，呈現小幅月增局面，而去年整體業績大增超過二倍，創歷史新高。
矽統去年12月合併營收為2.55億元，月增5.5%、年增約1.59倍，為歷年同期新高，去年第4季合併營收為8.21億元，季減8.1%、年增幅度為86%，是單季歷史次高，其去年合併營收為28.21億元，年增幅度高達2.81倍，攀上歷史新高峰。
矽統先前提到，正規畫開發IC新品，今年有部分產品可望轉化為營收貢獻，相關效益並有望延續到2027、2028年。
矽統去年前三季每股純益1.46元，其中第3季為2010年第4季以來首度本業獲利。矽統近年積極轉骨，陸續從聯電手中承接ASIC設計服務廠山東聯暻半導體100％持股，又以換股方式併購微控制器廠紘康，去年4月山東聯暻又啟動收購廈門凌陽華芯科技股權。
