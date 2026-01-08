快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

光寶科去年營收1661億年增21% 重返正成長軌道

中央社／ 台北8日電

光寶科今天公布2025年營收新台幣1661億元，較2024年成長21%，創下近3年營收新高。

光寶科從2020年啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成營收下滑；隨著轉型整頓告一段落，外加搭上AI科技浪潮，光寶科2025年營收成功回到正成長軌道。

光寶科今天表示，2025年主要營運動能包括AI、雲端運算及高階伺服器、BBU（伺服器備援電池系統），以及網通等電能管理系統。

光寶科去年12月營收149億元，月增5%、年增11%。以各部門表現來看，在AI帶動下，雲端及物聯網部門去年12月營收年增近2成，動能最強，占整體營收比重達46%。

其他方面，資訊及消費性電子部門受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源出貨穩定成長，去年12月營收年增近1成，占營收比重40%，另外光電部門營收占比約14%。

營收 光寶科

延伸閱讀

嘉義高鐵Outlet旁擬設光電場 地方怒：黃金十年像笑話

漢唐、光寶科 四檔有戲

光寶科、台達電 認購夯

全民權證／光寶科 挑逾150天

相關新聞

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 處分利益約88億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public...

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。