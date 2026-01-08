力成去年12月營收41個月高點 AI記憶體助攻

半導體封測廠力成今天公布2025年12月自結合併營收新台幣72.96億元，月增2.19%、年增30.52%，創2022年8月以來單月高點；累計去年自結營收約749.29億元，較2024年增加2.2%。

力成說明，2024年上半年合併營收包含中國西安子公司，若扣除，2025年營收年增幅度7.12%。

力成去年第4季自結營收214.07億元，季增7.2%，是2022年第3季以來單季高點。

力成去年第4季受惠人工智慧（AI）應用帶動動態隨機存取記憶體（DRAM）封測需求，先進邏輯封測續擴產能成長可期。

展望今年營運，力成先前預期第1季表現將較2025年同期佳，正向看待未來幾季營運展望，力成積極布局AI應用市場，持續擴充扇出型面板封裝（FOPLP）產能，預估投資規模達10億美元。