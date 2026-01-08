快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

力成去年12月營收41個月高點 AI記憶體助攻

中央社／ 台北8日電

半導體封測廠力成今天公布2025年12月自結合併營收新台幣72.96億元，月增2.19%、年增30.52%，創2022年8月以來單月高點；累計去年自結營收約749.29億元，較2024年增加2.2%。

力成說明，2024年上半年合併營收包含中國西安子公司，若扣除，2025年營收年增幅度7.12%。

力成去年第4季自結營收214.07億元，季增7.2%，是2022年第3季以來單季高點。

力成去年第4季受惠人工智慧（AI）應用帶動動態隨機存取記憶體（DRAM）封測需求，先進邏輯封測續擴產能成長可期。

展望今年營運，力成先前預期第1季表現將較2025年同期佳，正向看待未來幾季營運展望，力成積極布局AI應用市場，持續擴充扇出型面板封裝（FOPLP）產能，預估投資規模達10億美元。

力成 營收

延伸閱讀

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

相關新聞

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 處分利益約88億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public...

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。