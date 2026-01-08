快訊

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

中央社／ 台北8日電
圖為大立光。聯合報系資料照
圖為大立光。聯合報系資料照

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不該是最差的」，因此決定買回自家股票；大立光今天公布財報，去年每股盈餘159.46元，賺近16個股本。

大立光今天召開法說會，公布去年第4季每股盈餘（EPS）50.4元，較前一季53.05元減少；累計去年每股盈餘159.46元，較2024年的194.17元下滑。

大立光實施庫藏股也成為法說會焦點，法人詢問為何實施庫藏股。董事長林恩平直言，注意到大立光的本益比是光學股中最低的，他認為，「大立光不至於是最差的，就叫他們買股」。

法人續問，什麼樣的本益比對大立光是公平的，他並未明確回應，僅表示「不應該是最低的」；至於會不會再接續一波庫藏股，林恩平說「以後的事，以後再說」。

大立光董事會在去年12月19日通過決議實施庫藏股，預計至今年2月11日前，買回2670張自家公司股票，庫藏股金額上限新台幣1796億元，為台股史上最高價庫藏股護盤上限，但執行率仍待觀察。

大立光近期陸續公告，自去年12月19日宣布啟動庫藏股以來，截至去年12月31日已累計買回819張，累計買回總金額超過19億元。

大立光宣布實施庫藏股前，去年12月19日股價收在2060元，若換算2025年每股盈餘的本益比僅12.92倍；近期股價受到庫藏股激勵，一度攀升至2660元，今天股價震盪收黑，終場收2475元，下跌75元，跌幅近3%。

