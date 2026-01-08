台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元。 聯合報系資料照
台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看，約有184萬8,302名股東一早就被錢香醒；根據統計，行政院國發基金持有台積電約165.37萬張，約可進帳82.69億元的股息；台積電創辦人張忠謀若未賣股，也有6.25億元股息。

台積電去年第2季每股現金股利5元， 合計將發出1,296.62億元的現金股利，這筆股利在去年的12月11日除息， 且在當天完成填息，若以除息前的股東人數來看（統計至12月5日），股東人數達184萬8,302人，若未在除息前賣出，就可以領到這筆股息。

行政院國發基金持股台積電6.37%，持有165萬3,709張股票，約可進帳82.69億元的股息；台積電創辦人張忠謀若在退休後未賣出股票，以退休時持股約12.5萬張計算，可領6.25億元。

台積電去年第3季股利為每股6元現金股利， 預計發出1,555.95億元現金，預計今年3月17日除息，最後過戶日為3月18日，停止過戶起始日期為3月19日至23日，普通股現金股利發放日期為4月9日。

台積電今年來一度衝高至1,705元， 寫歷史新高價， 8日以1,660元開低， 盤中翻紅， 一度拉升至1,700元，終場收1,685元，上漲10元，漲幅0.6%。

台積電 股利 除息 張忠謀

