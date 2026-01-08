宏碁子公司「老虎隊」2025全年營收 九家創下新高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」2025年12月營收多數出爐，盤點各家公司表現，其中，安碁資訊（6690）、倚天酷碁-創（2432）、宏碁智醫（6857）不僅12月營收創下新高紀錄，全年業績亦同步登頂，而展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811）、宏碁遊戲（6908）、海柏特（6884）、振樺電（8114）、宏碁創達（7706）全年營收亦攀上新高紀錄。

資安廠安碁資訊受惠資安檢測、資料中心營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長，帶動2025年12月營收衝上2.65億元，月增14.15%、年增14.78%，續創單月新高；安碁資訊2025全年營收達24.32億元，年增13.3%，再創新高紀錄，安碁資訊全年業績已連續八年登頂。

安碁資訊總經理吳乙南先前指出，在資安檢測需求持續，以及OT/IT混合雲架構預期將成為新動能下，目標2026年營收持續雙位數增長。

倚天酷碁受惠聖誕假期跨境電商銷售暢旺，在返單補貨效應下，帶動去年12月營收衝上4.09億元，月增40%、年增25%，單月營收創下歷史新高；累計倚天酷碁2025全年營收為32.73億元，年增25.6%，亦登頂。

展望後市，倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前指出，2026年ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，生活周邊產品則是新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計今年將有較強勁成長，是最大的成長動能。

在宏碁智醫方面，去年12月營收992.4萬元，月增118.4%、年增19.2%，創下單月歷史新高紀錄；全年營收6,005萬元，年增19.73%，亦登頂。

宏碁智醫先前宣布，旗下三項創新醫療產品—「VeriCompact 可攜式 X 光系統」、「VeriSee Platform 影像分析平臺」與「VeriSee GLC智視康-青光眼」，取得台灣食品藥物管理署（TFDA）查驗登記許可，未來將協助提升基層醫療可近性、透過AI技術強化疾病早期偵測能力，並為民眾帶來更便利且整合的智慧醫療服務。

而展碁國際、宏碁資訊、宏碁遊戲、海柏特、振樺電、宏碁創達2025全年營收亦攀上新高紀錄。至於建碁（3046）去年全年業績則為20年新高，智聯服務（6751）、安圖斯（7875）則交出衰退成績。

3C通路商展碁國際去年12月營收26.96億元，月增3.53%、年增18.2%，為單月歷史第3高；累計2025全年營收為293億元，年增14.8%，創下歷史新高紀錄。

展碁是三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見（2451）等國際記憶體品牌在台核心代理商，在記憶體持續缺貨漲價下，目前相關業務已占展碁近一成營收，且獲利同步上揚；展碁預期2026年記憶體相關業務持續成長。

雲端及AI服務商宏碁資訊2025年12月營收11.41億元，月增113.42%、年增21.21%；累計2025年全年度營收96.6億元，年增11.19%，創下歷史新高，且為連續8年持續創高。

宏碁資訊的核心成長，源於深度契合公部門與企業端對與AI、雲端剛性需求。透過持續深耕雲端服務、資訊安全與AI的產業加速應用，轉化為可落地的商用服務，從而帶動企業營運效能與經營韌性的提升。

宏碁遊戲去年12月營收6.44億元，月增8.85%、年增27.1%，創下單月歷史次高紀錄；累計2025年全年度營收55.23億元，年增28.4%，亦登頂。

海柏特去年12月營收1.27億元，月減4.76%、年增13.5%；累計2025全年營收為12.11億元，年增1.53%，創下歷史新高紀錄。

