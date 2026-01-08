快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

偉詮電伺服器IC出貨搭AI熱 營收去年攀高今年續旺

中央社／ 新竹8日電

IC設計廠偉詮電2025年伺服器風扇馬達驅動IC出貨量成長5至6成，推升2025年總營收攀高至新台幣35.69億元，年增15.32%，預期在AI市場需求依然熱絡下，偉詮電2026年業績可望持續成長。

偉詮電指出，目前以電源管理晶片、智慧應用IC及代理業務為主，3大產品分別約占1/3；其中，智慧應用IC方面以伺服器風扇馬達驅動IC為主。

偉詮電2025年總營收35.69億元，年增15.32%。偉詮電表示，風扇馬達驅動IC出貨成長5至6成，是推升2025年營運成長主要動力，風扇馬達驅動IC占總營收比重逾25%。

展望2026年，偉詮電指出，人工智慧（AI）市場持續熱絡，預期2026年伺服器風扇馬達驅動IC銷售可望延續成長趨勢，並推升整體業績成長。

偉詮電 營收

延伸閱讀

星展銀：2026年台灣人均 GDP 估4.2萬美元 亞洲排名第三緊追星、港

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

北海2025年水溫創新高 波羅的海也接近紀錄高溫

KKday發布「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」 此城市成海外旅遊地冠軍

相關新聞

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 處分利益約88億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。