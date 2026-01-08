偉詮電伺服器IC出貨搭AI熱 營收去年攀高今年續旺

IC設計廠偉詮電2025年伺服器風扇馬達驅動IC出貨量成長5至6成，推升2025年總營收攀高至新台幣35.69億元，年增15.32%，預期在AI市場需求依然熱絡下，偉詮電2026年業績可望持續成長。

偉詮電指出，目前以電源管理晶片、智慧應用IC及代理業務為主，3大產品分別約占1/3；其中，智慧應用IC方面以伺服器風扇馬達驅動IC為主。

偉詮電2025年總營收35.69億元，年增15.32%。偉詮電表示，風扇馬達驅動IC出貨成長5至6成，是推升2025年營運成長主要動力，風扇馬達驅動IC占總營收比重逾25%。

展望2026年，偉詮電指出，人工智慧（AI）市場持續熱絡，預期2026年伺服器風扇馬達驅動IC銷售可望延續成長趨勢，並推升整體業績成長。