緯創營收／去年12月2552億元 年增141.6%

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）8日公布12月營收2,552.6億元，月減9%，較去年同期則成長141.6%；第4季營收7,209.4億元，季增27%，年增142.6%，創下單季歷史新高；全年營收則來到了2.19兆元，較去年同期翻倍成長，同樣創下歷史新高。公司表示，由於上個月集中拉貨，因此12月成長動能放緩，但今年成長態勢仍十分樂觀。

法人指出，今年第1季出貨量預計將會與上季持平，而後逐季成長，預計全年出貨量將會較去年翻倍。而新產品VR200的部分，預計3月將會開始試產L6產品，於第4季開始放量，成為下一棒成長動能。而除了AI事業外，公司也積極開拓新業務，其中最受矚目的便是2019成立的網通事業部，法人預估今年將有機會達成十倍成長，公司於法說會上也樂觀表示，網通將有可能是繼AI之後下一個大成長的事業部。

營收 網通

