廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%，年增94.5%，2025年全年營收2.123兆元，創歷史新高，年增50.5%。

針對2026年展望，廣達表示，目前AI伺服器訂單動能已經放眼到2027年，加上2026年AI伺服器產能將可望翻倍成長，且預期2026年AI伺服器相關業績成長動能將可望達到三位數水準，顯示客戶需求相當強勁。

廣達指出，2024年、2025年廣達在AI推動下，使營運維持高速成長，放眼未來AI仍是公司的高速成長引擎，受惠客戶新訂單增加，預期2026年AI相關營收將呈現三位數成長，其中AI伺服器貢獻業績占伺服器業務將達八成。