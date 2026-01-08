快訊

拿坡里賣蛋塔了！「這28天壽星」享買1送1 6款新口味披薩現省490元

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%，年增94.5%，2025年全年營收2.123兆元，創歷史新高，年增50.5%。

針對2026年展望，廣達表示，目前AI伺服器訂單動能已經放眼到2027年，加上2026年AI伺服器產能將可望翻倍成長，且預期2026年AI伺服器相關業績成長動能將可望達到三位數水準，顯示客戶需求相當強勁。

廣達指出，2024年、2025年廣達在AI推動下，使營運維持高速成長，放眼未來AI仍是公司的高速成長引擎，受惠客戶新訂單增加，預期2026年AI相關營收將呈現三位數成長，其中AI伺服器貢獻業績占伺服器業務將達八成。

AI 伺服器

延伸閱讀

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

謝金河讚台廠EMS稱「去紅供應鏈」奏效！網憂股價反向崩跌

追上聯想！全球EMS台廠霸前3名 謝金河：供應鏈1趨勢助台壯大

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。