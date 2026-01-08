緯穎營收／去年12月1042億元創新高 首度站上千億元關卡
緯穎（6669）8日公布2025年12月營收為1,042.9億元，創單月歷史新高，並首度站上千億元大關，月增7.64%，年增143.86%，2025年全年營收9,506.63億元，創歷史新高，年增163.68%。
針對2026年展望，緯穎董事長洪麗寗先前表示，對2026年營運相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼。緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此，必須具備相應能力，AI訂單延續至2026年，甚至2027年也不錯，2025年以ASIC伺服器成長較大，2026年逐步看到GPU伺服器的貢獻，「請拭目以待。」
緯穎受惠ASIC AI伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等多元化生產基地，可有效回應客戶需求，有助接單，預期2026年營收、獲利將持續成長，挑戰同步再創新高。
