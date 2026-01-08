大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50.4元。其中，關鍵的毛利率上季回升至47.75%，僅季增0.5個百分點。

大立光累計去年全年稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。

大立光2025全年合併營收611.48億元，年成長3%， 超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷。大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點；去年12月營收56.17億元，月成長6%，較前年同期持平，略優於預期。大立光表示，由於本季步入傳統淡季，大立光預期，本月拉貨動能將較上月下滑。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。