快訊

拿坡里賣蛋塔了！「這28天壽星」享買1送1 6款新口味披薩現省490元

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
圖為大立光。聯合報系資料照
圖為大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50.4元。其中，關鍵的毛利率上季回升至47.75%，僅季增0.5個百分點。

大立光累計去年全年稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。

大立光2025全年合併營收611.48億元，年成長3%， 超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷。大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點；去年12月營收56.17億元，月成長6%，較前年同期持平，略優於預期。大立光表示，由於本季步入傳統淡季，大立光預期，本月拉貨動能將較上月下滑。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

大立光 營收

延伸閱讀

100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17

台幣貶值＋良率提升 大立光上季有望賺逾五股本

大立光子公司萊凌 大有來頭

大立光資本支出連兩年逾百億

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。