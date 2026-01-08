聽新聞
0:00 / 0:00
大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元
大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50.4元。其中，關鍵的毛利率上季回升至47.75%，僅季增0.5個百分點。
大立光累計去年全年稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。
大立光2025全年合併營收611.48億元，年成長3%， 超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷。大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點；去年12月營收56.17億元，月成長6%，較前年同期持平，略優於預期。大立光表示，由於本季步入傳統淡季，大立光預期，本月拉貨動能將較上月下滑。
大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言