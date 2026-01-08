宏碁資訊營收／12月11.4億元 全年連續8年創新高

宏碁（2353）集團旗下雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）2025年12月營收11.4億元，較去年12月成長超過2成；累計2025年全年度營收96.6億元，較2024年度成長11%，創下歷史新高，且為連續8年持續創高。

宏碁資訊的核心成長，源於深度契合公部門與企業端對與AI、雲端剛性需求。透過持續深耕雲端服務、資訊安全與 AI 的產業加速應用，轉化為可落地的商用服務，從而帶動企業營運效能與經營韌性的提升。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊自 2020 年營收 54.3 億元成長至2025年營收突破96億元，於獲利方面，2021至 2024 年皆賺超過一個股本，展現公司長期經營實力。然而，面對全球市場快速變動，作為深耕在地的AI服務商，我們仍持續強化有機成長體質，提供涵蓋維運服務、AI 解決方案、資安服務與數位轉型顧問的全方位支援，致力於為企業打造完整、可落地的 AI策略與垂直技術應用。

周幸蓉指出，未來幾年可預見AI代理人將會成為企業競爭力的關鍵，宏碁資訊將會利用本身在多雲、多語言模型、雲地混合以及智慧邊緣等技術領域的經驗優勢，協助企業將 AI 實際嵌入核心營運流程，縮短 AI 導入週期，打造關鍵韌性。

根據國際數據公司 （IDC）預測，2028 年全球 AI 支出將達 6,320 億美元，GenAI 複合年均成長率高達 59.2%。在AI主導軟硬體支出的趨勢下，宏碁資訊具備地到雲整合力且長期作為 Microsoft重要的合作夥伴，擁有豐富的軟體授權與平台建構經驗，能無縫銜接 AI 所需的運算資源與應用框架。同時在資安領域中，宏碁資訊長期深耕企業資安治理與雲端防護架構，具備從身分存取管理、資料安全備份備援到雲端與端點安全的完整服務能力，能在企業導入AI應用的同時，確保數據可治理的 AI 環境。

展望未來，宏碁資訊持續積極拓展海外市場，打造國際營運成長的第二曲線，更以AI服務商（AI Service Provider）為定位，協助企業跨越 AI 從概念驗證到規模化落地的關鍵門檻，以可落地、可治理為核心，結合 AI、雲端與資安的整合能力，協助企業創造可持續營運的長期成長動能。