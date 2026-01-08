快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

人形機器人商機 PCB 族群搶進 運動系統用量最大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

人形機器人近期再度成為話題，研究機構指出，運動系統用量PCB最大。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、老牌PCB大廠楠梓電（2316）、高技（5439）等皆已卡位相關領域布局。

TPCA引用研究機構資料指出，機器人三大主要應用部分包括頭部PCB需求以HDI、載板、軟硬結合板為主，以HDI為核心負責系統級運算與決策，承載透過載板封裝的AI晶片，軟硬結合板作為神經網絡，連接光學相機、麥克風、測量單元等感測模組。

運動系統是人形機器人PCB需求數量最大部分，以多層板為主，對應部位包括肩膀、肘部、腰部、上／前臂、大／小腿、手／腳。每個致動器模組需要一塊獨立控制板，精確調整馬達扭力、轉速與位置，如手部為驅動與感測高度整合的模組，多層板要承載和穩定馬達和感測器，腳部維持站立／行走，並作為力矩感測器基板。

此外，電源與關節連接也帶動軟板、軟硬結合板需求，對應包括電池組、關節部位。人形機器人關節經常反覆彎曲，軟板須能承受千萬次彎折並減緩振動與噪音，也以軟板一體化成形結構取代傳統連接器。電池之間連接與數據收集亦需由軟板完成，考驗材料耐用性與電源管理的高可靠性。

PCB 機器人 軟板 欣興 華通

延伸閱讀

台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

馬斯克看好人形機器人發展 機器人鏈準備好了

昇貿去年12月營收月增25% 衝海外布局

鴻勁、群聯...張捷的6隻金雞母曝光！雲端大廠拉貨推升記憶體 PCB上游寡占有望高成長

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數...

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

驅動IC廠聯詠（3034）昨（7）日公布去年合併營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點。矽創去年合併營收190...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。