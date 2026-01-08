快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

中央社／ 台北8日電
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數量5120萬股，交易總金額約87.55億泰銖（約新台幣87億元），希望強化整體營運資金。

泰達電為台達電重要子公司，在泰國證券交易所上市，一度為泰國市值最大的公司。受惠AI浪潮推升，泰達電2025年底股價一度衝破200元泰銖，創歷史新高；今年1月7日收盤股價為186元泰銖。

台達電表示，此次處分占泰達電已發行流通在外股數比重為0.41%；處分交易後，台達電及其他子公司對於泰達電持股比例由原本62.57%微降至62.16%，泰達電仍為台達電重要子公司，也是台達電布局全球的重要生產基地。

台達電說明，此次交易屬於非控制權益持有的權益比例變動，按照國際財務報導準則公報規定，非控制權益調整的金額與交易價格之差額，將帳列於合併財報的資本公積項下，不會有處分利益。主要目的是充實營運資金，以積極強化各地的業務發展。

台達電 泰國 新台幣

延伸閱讀

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

巨量長紅 攻克三萬 站穩台股的C位 就是台積電！

2025全台最佳企業25強出爐 第一名又是它！

全民權證／台達電 二檔火熱

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元

台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數...

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

驅動IC廠聯詠（3034）昨（7）日公布去年合併營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點。矽創去年合併營收190...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。