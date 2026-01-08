台達電處分泰達電持股 交易金額約87億元
台達電今天公告，以每股171元泰銖，處分子公司泰達電DeltaElectronics（Thailand）部分股權，交易數量5120萬股，交易總金額約87.55億泰銖（約新台幣87億元），希望強化整體營運資金。
泰達電為台達電重要子公司，在泰國證券交易所上市，一度為泰國市值最大的公司。受惠AI浪潮推升，泰達電2025年底股價一度衝破200元泰銖，創歷史新高；今年1月7日收盤股價為186元泰銖。
台達電表示，此次處分占泰達電已發行流通在外股數比重為0.41%；處分交易後，台達電及其他子公司對於泰達電持股比例由原本62.57%微降至62.16%，泰達電仍為台達電重要子公司，也是台達電布局全球的重要生產基地。
台達電說明，此次交易屬於非控制權益持有的權益比例變動，按照國際財務報導準則公報規定，非控制權益調整的金額與交易價格之差額，將帳列於合併財報的資本公積項下，不會有處分利益。主要目的是充實營運資金，以積極強化各地的業務發展。
