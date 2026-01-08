2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電（2330）目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2,330元後，最新麥格理證券也由1,710元大幅上修至2,150元、摩根大通（小摩）自1,700元調升至2,100元、瑞穗證券由1,730元上修至2,000元，評等皆維持「買進」或「優於大盤」。

麥格理證券半導體產業分析師賴昱璋看好，台積電先進製程需求持續強勁，主要動能來自邊緣AI裝置與AI加速器快速擴展，帶動N3、N2製程節點，導入「超級電軌」（Super Power Rail，SPR）架構的A16製程需求將同步升溫。

賴昱璋認為，在高產能利用率支撐下，先進製程晶圓廠有助穩定產出、推動良率持續改善、提升成本吸收效率；同時製程學習曲線推進與效率優化計畫，進一步支撐毛利率上行空間，並確保關鍵客戶量產時程的可靠性，鞏固先進製程競爭優勢。

未來資本支出成長方面，展望2026至2028年，台積電可望循序提高資本支出，以加速先進製程產能建置，在推動中長期成長同時，仍能避免資產負債表過度擴張，財務結構維持穩健。

綜合Aletheia資本、高盛半導體產業分析師呂昆霖看法，受惠AI需求前景樂觀，台積電2026至2028年資本支出規模可望超過1,500億美元。儘管資本支出持續增加、產能同步擴張，但台積電毛利率正呈現結構性改善趨勢，主要受惠生產效率提升、海外晶圓廠對整體獲利稀釋程度低於原先預期。

另外，小摩台灣區研究部主管哈戈谷表示，台積電今年美元營收可望擴增30%，利多包括3奈米製程需求暢旺、2奈米製程加強增產、先進封裝有成長空間及綜合平均售價有望勁揚。

哈戈谷預期，台積電2026年毛利率區間將處於60%-70%下緣，原因包括新台幣匯率偏弱、綜合平均售價強勁上漲、N3良率與組合改善。台積電2027年營收也有望成長20%以上，因為先進節點產能依然緊俏，且AI資本支出投資繼續成長。