國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全年度營收更達1,329.30億元，年成長9.3%，同步改寫歷年高點。

國巨指出，去年12月份營收較上月成長，儘管因耶誕和新年假期，以及期末庫存盤點影響而工作天數減少，但AI應用持續強勁、歐美市場優於預期，以及產品組合持續優化，所以業績表現依舊能創下單月營收歷史新高。國巨去年第4季度359.68億元，季增8.7%、年增19.9%，衝上單季營收歷史高點。

展望未來，國巨認為，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

受惠MLCC與TLVR電感、因AI伺服器需求激增，市場傳出，其單價將大漲30％～50％，國巨也自去年11月起調漲T520、T521、T530系列鉭電容價格，另外，旗下普思（PULSE）也針對部分磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，並於今年1月1日起生效。

另外，法人正向看待，國巨併購芝浦電子的整合效益將在今年完全釋放。

