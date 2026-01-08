記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏（2337）、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺宏、鈺創分別揮別連虧九季與連虧12季陰霾，轉為獲利，旺宏去年11月賺7,100萬元，鈺創去年12月稅後純益1億元；福懋科去年12月獲利暴衝，年增率高達3.5倍，每股純益0.39元。

法人指出，旺宏、鈺創開始轉虧為盈受矚目，福懋科獲利跳增3.5倍更是吸睛，與福懋科同為記憶體封測廠、隸屬華新麗華集團的華東先前曾公布自結去年9、10月獲利都繳出年增率動輒十餘倍的「暴力式成長」成績單，隨華東來自同集團華邦訂單持續發燒，加上華邦近一個月股價暴漲一倍，華東轉投資評價利益同步跳增，獲利更受市場期待。

法人分析，鈺創為記憶體IC設計廠，旺宏為記憶體晶片製造商，福懋科則為記憶體封測廠，三家公司跟居產業上、中、下游，其最新自結獲利數字都相當亮眼，凸顯整個記憶體產業鏈從上游到下游全面火熱。

旺宏公告，自結去年11月稅後純益7,100萬元，優於前年同期虧損，單月每股純益0.04元。旺宏近期股價走勢凌厲，從去年底盤中低點38.25元，昨日攻上漲停價57.6元收市，波段漲幅逾五成。

鈺創自結去年12月稅後純益1億元，每股純益0.31元，走出前年同期虧損陰霾。鈺創股價從去年12月下旬波段低點39.8元附近起漲，攻上昨日盤中最高價63.2元，波段勁揚近六成。

福懋科自結去年12月獲利1.71億元，年成長350%，每股純益0.39元，單月獲利已達去年第3季一整季獲利的63%，更超越前年第4季一整季的1.47億元。福懋科股價自去年12月中旬低點46.3元附近起漲，今年1月5日盤中高點衝上72元，波段漲幅達55.5%。

另外，NAND方案大廠群聯與記憶體模組廠十銓昨天也公布去年12月營收同寫歷史新高，分別為87.12億元、36.3億元，群聯單月營收月增24%，年增93%，十銓則月增124%，年增211%的佳績。

群聯去年第4季合併營收227.99億元，季增26%，年增81%；2025全年營收726.64億元，創新高，年增23%。十銓去年第4季合併營收63.49億元，季增52.51%，年增94.33%；2025年全年營收204.28億元，締新猷，年增2.46%。