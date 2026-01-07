輝達無纜線Rubin伺服器嚇壞連接線股 貿聯、宏致：樂觀總量正成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES演講與台上，站在最新算力平台Vera Rubin伺服器身後，大談無線化的優勢，他抽出一片搭載AI晶片的運算模組板（compute modules），信心滿滿表示5秒可組裝關鍵是：43條纜線消失、6條水冷管將變只需2條，最新架構大走極簡風，卻衝擊連接線族群7日紛紛重挫。

黃仁勳演講中抽出AI算力模組，強調過去一台MGX系統機箱內用到43條纜線Cable去連接，同時80%的液冷用了6條水冷管線，但新Vera Rubin架構將機箱內零纜線化，透過中板mid-plane取代，且液冷管線接口就在背板上兩處，少了複雜的線路，業者2小時組裝時間可以縮短為5秒，還省下測試驗證系統是否裝對的時間。

輝達公布的Vera Rubin NVL72 MGX系統採運算托架設計，訴求節能、100%液冷、模組化設計，以印刷電路板中板模組化取代傳統的電纜連接，雖然可以讓伺服器組裝廠或客戶端加快組裝和維護速度，且支援NVIDIA ConnectX-9 800GB/s網路和NVIDIA Rubin CPX的模組化擴充能力，但卻讓市場擔心供應鏈出現變化。

法人原預期2027年的Kyber架構大走無纜線（Cable Free）趨勢，沒想到Vera Rubin就如此精簡，擔心衝擊AI伺服器連接線供應商，7日台股開盤後，貿聯-KY（3665）壓力最重，甚至一度打到跌停，宏致（3605）、萬泰科（6190）也在盤下，對此分析師指出，未來NVIDIA GPU周邊線束需求會受影響，Kyber可能會進一步使DAC直連銅線使用量變少，但後續還要看實際導入狀況。

分析師指出，在NVL72架構中，AEC（主動式銅線）負責前端網路連接的線材，而不是運算端，故目前沒有精簡現象。

另外市場也擔心可用45度水溫做液冷散熱，是否將使散熱系統的冰水主機（Chiller）需求降低，另外因為全面液冷跟無纜線化，資料中心系統也比上一代減少6%耗能，市場擔心電力系統纜線需求也可能降低。

對此貿聯代理發言人蔡策申指出，這是輝達對結構跟技術要求的演進，但其實2026年整體產業展望沒有結構性的改變，新AI平台在冷卻效率及系統整合上做了優化，並不是整體需求下降。

貿聯的連接線業務廣泛，在AI資料中心領域，從伺服器機箱內的高速傳輸線、機櫃間的連接線、網路線還有電力線，從輝達GPU到其他ASIC晶片客戶都有，2025年第3季度在CSP客戶大幅擴張算力投資下，貿聯資訊數據線束營收占比也衝上四成，不僅在AI伺服器機櫃內外連接線布局最廣泛完整，業務重心更在電力相關領域扮演吃重角色。

連接器及線組廠商宏致也從2024年切入輝達AI伺服器供應鏈，提供PCIe連接器及PCIe Riser Cable，交貨給亞馬遜等多家大型雲端客戶，伺服器機箱內的高速傳輸用MCIO連接器在取得安費諾授權後，供貨量逐年持續增加，粗估2025年MCIO供貨占有率已經達10%，比2024年翻倍成長。

對於NVIDIA模組化設計AI伺服器，宏致表示，Kyber 架構「有條件地」減少連接線需求，前提是整體系統走匯流排+模組化設計，而不是只更換單一零件，但是因為兩種方法都會有人用，所以連接線的總量還是會增加。

宏致表示目前因為業界狀況還不明確，沒辦法精確評估，因為還是要比較成本以及需求等等各方面的考量，未來公司也會密切觀察後續的發展。

隨Kyber架構跨入800V DC供電及資料中心軍備競賽至2027年都不見停歇，供應鏈指出，只要市場規模總需求量持續成長，沒有需求規模收縮，就不必擔心泡沫化問題。