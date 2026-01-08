樺漢去年12月營收創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）受惠工業物聯網事業群及智慧軟體與方案事業群成長帶動，激勵去年12月營收衝上147.58億元，創新高，月增11.61%，年增4.54%，樺漢集團旗下子公司工業網安廠瑞祺電通去年12月業績亦登頂。

樺漢去年第4季營收396.24億元，季增17.87%，年減0.02%；累計2025全年營收1,424億元，年減2.72%。

樺漢表示，去年12月各事業群表現為：工業物聯網事業群營收69.5億元，月增20.8％，年增37.4％。隨著全球零售、金融自動化、網路安全，與伺服器機櫃等需求回溫，相關專案出貨放量，推升單月營收表現；智慧軟體與方案事業群營收27.6億元，月增36.9％，年減26.1％。在AI與企業數位轉型需求擴大下，工業軟體、機器學習、數位雙生及雲地整合平台等高附加價值業務維持成長動能。

智慧工廠與廠務事業群去年12月營收50.5億元，月減7.4％，年減5.2％，主要受自動化供應系統工程收入認列時點影響。該事業群整體營運結構正逐步調整，未來將聚焦高科技設備材料銷售及自動化供應系統整合輸出。

樺漢個體（含全資子公司）方面，去年12月營收17.1億元，月減3.2％，年增13.4％；2025全年營收208.7億元，年增29.1％，成長動能主要來自全球智慧製造、邊緣AI運算、資安通訊、機器視覺、AI資料中心，以及數位雙生與雲地整合等應用。

此外，集團旗下ESaaS智慧平台整合方案，涵蓋能源、設備與建築智慧管理，並結合ESG節能減碳與AI技術導入，業務規模持續擴大。

樺漢子公司瑞祺電去年12月營收6.12億元，月增97.15%，年增13.08%；去年第4季營收11.72億元，季增1.21%，年增0.17%；2025全年營收為43.09億元，年增1.31%。