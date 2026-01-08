奇鋐去年12月營收同期最旺
散熱大廠奇鋐（3017）昨（7）日公告去年12月營收139.41億元，月減19.8%、年增110.2%，是歷史同期新高。累計去年全年營收1,396.39億元，年增94.6%，創歷史新高。
12月營收衰退，奇鋐說明，客戶拉貨因耶誕節休假因素有所遞延，今年展望仍持樂觀態度，全年營運呈現逐季走升態勢不變。
奇鋐日前在法說會指出，美系CSP大客戶擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，已看到2028年，現階段「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。
奇鋐目前在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，GPU伺服器相關水冷零組件比重約占七成，ASIC占三成，二者今年都會成長。
法人表示，奇鋐越南廠今年中將陸續加入投產行列，粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務占整體營收比重擴大而上升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言