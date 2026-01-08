奇鋐去年12月營收同期最旺

散熱大廠奇鋐（3017）昨（7）日公告去年12月營收139.41億元，月減19.8%、年增110.2%，是歷史同期新高。累計去年全年營收1,396.39億元，年增94.6%，創歷史新高。

12月營收衰退，奇鋐說明，客戶拉貨因耶誕節休假因素有所遞延，今年展望仍持樂觀態度，全年營運呈現逐季走升態勢不變。

奇鋐日前在法說會指出，美系CSP大客戶擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，已看到2028年，現階段「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

奇鋐目前在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，GPU伺服器相關水冷零組件比重約占七成，ASIC占三成，二者今年都會成長。

法人表示，奇鋐越南廠今年中將陸續加入投產行列，粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務占整體營收比重擴大而上升。