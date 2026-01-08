健策去年12月營收月增9% 寫最佳成績

均熱片龍頭廠健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收18.7億元，月增9.9%、年增13.3%，單月營收創歷史新高；累計去年全年營收202.75億元，年增42%，也創新高。

據悉，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片、良率也高，頗受客戶青睞。健策另一個主力產品ILM扣件同樣展望樂觀，該零組件功能主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好，並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

產能方面，健策積極展開新的擴產計畫，大園新廠近期完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房完工，滿足客戶需求。

資本支出方面，健策估去年約5億至7億元，今年資本支出將拉高到20億至30億元，新廠房全數落成後，接單競爭力將進一步升級。

法人認為，隨著AI應用對功耗與散熱的要求持續提高，各家客戶的新平台換代亦逐步臨近，散熱廠商也加速散熱系統技術布局，包括封裝層熱介面優化、高功率散熱結構整合與新一代散熱方案開發。散熱廠在伺服器升級、液冷滲透率提升與新平台導入的多重推動下，產業結構持續往高瓦數、高複雜度的散熱系統靠攏，健策因具備產能與技術優勢，今年有望持續搶下散熱商機，驅動營運動能成長。

健策為國內均熱片大廠，主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。