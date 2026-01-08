智邦去年12月營收登頂

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網通股王智邦（2345）昨（7）日公布2025年12月營收達260.53億元，月增15.5%，年增67.6%，再創單月歷史新高。累計去年全年營收2,482.7億元，年增124.8%，同創歷史新高。去年第4季營收719.7億元，季減1.3%，年增84.6%，為歷史次高與同期新高。

智邦營收自去年6月起站穩每月200億元以上，12月再創高峰。法人表示，AI需求持續成長，推升營收表現超乎預期，預期本季受季節性因素影響，營收將呈現季減、年增。智邦前天盤中一度衝上1,270元新高價，昨日下跌35元，收1,205元。

智邦去年第3季營收729.48億元創單季新高，外資原本預估第4季營收將季減8%，但智邦10月、11月累計營收達459.19億元，12月營收創新高，帶動第4季營收走高，季減幅度較法人預期收斂。

智邦總經理李訓德先前表示，今年交換器進入關鍵升級，從400G轉向800G，因應客戶需求，持續進行全球分散式生產基地布局，並密切注意地緣政治和關鍵零組件缺貨等議題。

智邦近期重點產品包含AI加速卡及交換器產品，AI產品大幅提升帶動營收，去年前三季以AI加速卡產品為主的網路應用產品線年增361%，占營收從前年同期34%提升到去年的63%，交換器占營收比重降至34%。

法人指出，美國四大雲端服務商（CSP）對AI基礎建設投資不減，智邦來自超大規模客戶的需求強勁，近期加入的新客戶將出貨，預計2026年網路交換器業務仍有上升空間。智邦指出，出貨主力為400G交換器，800G預計今年放量，更高階的1.6T則看客戶需求而定。近期DDR4等記憶體缺貨，也導入DDR5，智邦將積極克服缺貨挑戰。

全球產線布局方面，李訓德表示，目前包含竹北廠、越南生產基地擴產，新設馬來西亞、新加坡及美國德州生產基地都在進行中。台灣與越南是兩大生產基地，馬來西亞因應新客戶需求，美國廠預計上半年完成L11整機櫃研發試量產，並按照客戶需求進行生產。

