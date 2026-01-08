聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯電去年12月合併營收192.8億元，月減9.2%、年增1.66%；合計第4季營收618.09億元，季增4.54%、年增2.36%，為近三年高點。

聯電先前法說會預估，2025年第4季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價（ASP）持穩，營收約持平，產能利用率略降至74～76%，毛利率也略降至27～29%區間，實際營收較預期佳。

展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業的產能利用率回升且價格趨穩，預計平均售價（ASP）降幅有限。目前終端需求維持穩定，半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。

聯電認為，2026年晶圓出貨動能將延續，其中22／28奈米估達雙位數成長，客戶高階手機OLED驅動IC及射頻（RF）晶片採用22奈米製程將擔當主動能，新加坡廠新產能將於下半年量產。8吋廠在電源管理晶片（PMIC）驅動下，可望延續高個位數成長動能。

針對AI應用，聯電布局2.5D矽中介層（interposer）及3D晶圓堆疊（WoW）相關先進封裝商機，現階段有許多客戶合作案，雲端及邊緣AI市場為未來成長契機，據客戶規畫時程，相關成果可望今年底至明年間逐步顯現。