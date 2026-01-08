聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯電去年12月合併營收192.8億元，月減9.2%、年增1.66%；合計第4季營收618.09億元，季增4.54%、年增2.36%，為近三年高點。

聯電先前法說會預估，2025年第4季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價（ASP）持穩，營收約持平，產能利用率略降至74～76%，毛利率也略降至27～29%區間，實際營收較預期佳。

展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業的產能利用率回升且價格趨穩，預計平均售價（ASP）降幅有限。目前終端需求維持穩定，半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。

聯電認為，2026年晶圓出貨動能將延續，其中22／28奈米估達雙位數成長，客戶高階手機OLED驅動IC及射頻（RF）晶片採用22奈米製程將擔當主動能，新加坡廠新產能將於下半年量產。8吋廠在電源管理晶片（PMIC）驅動下，可望延續高個位數成長動能。

針對AI應用，聯電布局2.5D矽中介層（interposer）及3D晶圓堆疊（WoW）相關先進封裝商機，現階段有許多客戶合作案，雲端及邊緣AI市場為未來成長契機，據客戶規畫時程，相關成果可望今年底至明年間逐步顯現。

聯電 營收

延伸閱讀

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

穎崴去年12月、去年營收衝出雙高 受惠 AI、高速運算等需求強勁

M31 去年12月合併營收月增59%

臻鼎去年12月合併營收月增6%

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

驅動IC廠聯詠（3034）昨（7）日公布去年合併營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點。矽創去年合併營收190...

樺漢去年12月營收創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）受惠工業物聯網事業群及智慧軟體與方案事業群成長帶動，激勵去年12月營收衝上147.58億元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。