聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%
驅動IC廠聯詠（3034）昨（7）日公布去年合併營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點。矽創去年合併營收190.01億元，年增6.5%，為近四年高點。
聯詠去年12月營收73.2億元，月減3.9%、年減14.1%，為22個月來低點。矽創去年12月營收18.86億元，月增4.7%、年增20.3%，為近四年來高點。
聯詠去年第4季合併營收228.17億元，落在預測區間內，季減7.1%、年減9.6%，為近12季低點。
針對今年營運展望，聯詠先前表示，今年將有不少新產品推出，有望貢獻營收，且具有AI功能的邊緣裝置需求趨勢愈來愈明顯，相關換機需求應可期待。
矽創去年第4季合併營收53.07億元，季增12.5%、年增14.9%，相隔14季後重回50億元以上水準。
在物聯網方面，零電容TDDI產品為矽創去年最主要成長動能；在工控部分，智慧電網設備、電表等政府標案則帶動季節性營收。此外，車用市場也逐步回溫，對業績表現有所助益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言