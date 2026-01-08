勤誠去年12月營收月增33% 佳世達去年12月合併營收月增16%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼勤誠（8210）昨（7）日公告去年12月營收27.1億元，創新高，月增33.1%，年增68.4%；去年第4季營收67.4億元，季增19%，年增74.4%；去年總合併營收首度站上200億元大關、達220億元，創新高，年增51.6%，顯示策略布局成果豐碩。

勤誠表示，因應客戶需求，勤誠去年大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入正式量產階段。

【記者吳凱中／台北報導】佳世達（2352）昨（7）日公布去年12月合併營收190.28億元，月增16.43%，年增0.88%，上月各事業均繳出月增的成績單。

佳世達去年第4季合併營收524.6億元，年減3.03%；2025全年合併營收2,082億元，年增3.24%。佳世達董事長陳其宏先前預估，2026年營收將優於2025年，獲利也要大幅度提升。

營收 佳世達 勤誠

延伸閱讀

台股買盤追捧 閃現32千金

川湖去年12月、上季、去年業績飆出三紀錄

M31 去年12月合併營收月增59%

臻鼎去年12月合併營收月增6%

相關新聞

2,000元台積電不是夢？五外資齊喊 關鍵原因曝光

外資圈今年來掀起一波上調台積電目標價至「2」字頭競賽。繼Aletheia資本將台積電目標價調升至2,400元，高盛升至2...

記憶體熱翻！旺宏、鈺創轉盈 群聯、十銓年營收創高

記憶體相關廠商旺宏、鈺創、福懋科近期股價漲翻天，昨（7）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字，其中，旺...

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯電（2303）昨（7）日公告2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

驅動IC廠聯詠（3034）昨（7）日公布去年合併營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點。矽創去年合併營收190...

樺漢去年12月營收創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）受惠工業物聯網事業群及智慧軟體與方案事業群成長帶動，激勵去年12月營收衝上147.58億元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。