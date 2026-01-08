勤誠去年12月營收月增33% 佳世達去年12月合併營收月增16%
伺服器機殼勤誠（8210）昨（7）日公告去年12月營收27.1億元，創新高，月增33.1%，年增68.4%；去年第4季營收67.4億元，季增19%，年增74.4%；去年總合併營收首度站上200億元大關、達220億元，創新高，年增51.6%，顯示策略布局成果豐碩。
勤誠表示，因應客戶需求，勤誠去年大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入正式量產階段。
【記者吳凱中／台北報導】佳世達（2352）昨（7）日公布去年12月合併營收190.28億元，月增16.43%，年增0.88%，上月各事業均繳出月增的成績單。
佳世達去年第4季合併營收524.6億元，年減3.03%；2025全年合併營收2,082億元，年增3.24%。佳世達董事長陳其宏先前預估，2026年營收將優於2025年，獲利也要大幅度提升。
