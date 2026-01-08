技嘉、華擎奪Rubin大單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
輝達最新「地表最強AI晶片」Rubin甫問世，有「輝達親兒子之一」之譽的荷蘭AI大廠Nebius搶用，宣布將部署以Rubin平台打造的Vera Rubin NVL72 AI伺服器，加計Nebius才剛與微軟、Meta簽下共近50億美元（約新台幣1,500億元）大單，帶動今、明年AI伺服器需求激增，主力供應商技嘉（2376）與華擎將迎來大單。

技嘉與華擎成為輝達推出Rubin平台後，搶下相關AI伺服器大單頭香的台廠，躍居業界領先群，由於Rubin效能更強、造價更高，技嘉與華擎業績可望隨之爆發。

Nebius是從號稱「俄羅斯版Google」的網路巨擘Yandex分拆出來的公司，技嘉多年來承接其AI伺服器訂單，俄烏戰爭爆發後，Yandex分拆並出售重組成為Nebius，同時獲得輝達注資，專注在AI基礎設施的建設，技嘉則順勢出貨GB200產品，外界推測，隨著Nebius頻頻獲得大單，技嘉可望順勢出貨GB300與Rubin等下世代AI伺服器。

技嘉董事長葉培城之前表示，AI伺服器單價高，是該公司核心成長動能，對營收年增幅度會有顯著貢獻，技嘉在相關領域的基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用的擴張趨勢，在GB200之後，GB300伺服器也配合客戶要求，按照既有進度出貨，同時，將繼續強化新一代產品的能量。

華擎除了握有Nebius的B200訂單外，亦將爭取B300與採用RTX PRO 6000 Blackwell的AI伺服器接續出貨，法人看好也可望順勢出貨下世代的AI伺服器產品。

華擎總經理許隆倫之前表示，已獲得歐系廠商訂單，去年出貨B200產品，今年第1季B300產品可望放量，成為主要成長動能，持續朝向下世代產品推進。

Nebius表示，將透過旗下的「Nebius AI Cloud」雲端平台與「Nebius Token Factory」推論平台部署Rubin平台，成為全球首批提供這款頂尖運算平台的AI雲端服務商之一。

Nebius規劃將Rubin NVL72整合至歐美資料中心的「全堆疊」基礎設施中，讓客戶能在本地且具自主控制權的環境下，開發次世代AI應用。

Nebius創辦人兼執行長Arkady Volozh表示，將Rubin平台整合進旗下的AI Cloud及Nebius Token Factory，可為AI創新者及企業提供他們需要的基礎建設，協助其開發更快速、更有效率的代理型AI與推論型AI系統。

AI 伺服器 技嘉

