技嘉營收／去年12月303億元刷同期新高 2025年3,369億元創新高

技嘉（2376）7日公布2025年12月營收303.06億元，創同期新高，年增72.22%，月減1.38%；2025年全年營收3,369.35億元，創歷史新高，年增27.08%；2025年第4季營收893.54億元，單季歷史次高，同期新高，季增12.27%、年增36.2%。

針對2026年展望，技嘉集團總經理李宜泰之前表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達（NVIDIA）伺服器出貨狀況？技嘉發言人劉文忠之前說，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，2025年第4季的GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

針對Nebius與Coreweave等第三方算力公司客戶的看法，李宜泰說，這是供需問題，由於大型雲端服務供應商（CSP）的算力來不及部署，只好透過第三方專業算力公司來快速擴充，達到快速部署，滿足市場需求的目標，因此，第三方算力公司與CSP簽訂長期算力合約，正是正面、良好的發展趨勢。

資本支出方面，劉文忠說，為應對AI訂單需求，將持續擴產。2025年資本支出約8億元，2026年初步估計為10到12億元，並可能視需求增加。產能部署包括台灣、美國、馬來西亞與巴西等地。