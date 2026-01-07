技嘉營收／去年12月303億元刷同期新高 2025年3,369億元創新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）7日公布2025年12月營收303.06億元，創同期新高，年增72.22%，月減1.38%；2025年全年營收3,369.35億元，創歷史新高，年增27.08%；2025年第4季營收893.54億元，單季歷史次高，同期新高，季增12.27%、年增36.2%。

針對2026年展望，技嘉集團總經理李宜泰之前表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達（NVIDIA）伺服器出貨狀況？技嘉發言人劉文忠之前說，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，2025年第4季的GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

針對Nebius與Coreweave等第三方算力公司客戶的看法，李宜泰說，這是供需問題，由於大型雲端服務供應商（CSP）的算力來不及部署，只好透過第三方專業算力公司來快速擴充，達到快速部署，滿足市場需求的目標，因此，第三方算力公司與CSP簽訂長期算力合約，正是正面、良好的發展趨勢。

資本支出方面，劉文忠說，為應對AI訂單需求，將持續擴產。2025年資本支出約8億元，2026年初步估計為10到12億元，並可能視需求增加。產能部署包括台灣、美國、馬來西亞與巴西等地。

營收 伺服器 技嘉

相關新聞

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES宣告，新世代AI運算晶片Vera Rubin正在進入量產，他同時指出...

台股高檔休息盤整 台積電持穩科技族群輪動

台股今（7）日盤中無大幅波動，整體平盤之下震盪整理。加權指數收30435點，跌140點，成交量擴大到8530億元。市場觀...

致茂業績加持再創新天價 蓄勢挺進千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）受惠於業績強勁加持，7日早盤股價再創新天價，早盤最高來到941元，法人看好，致茂基本面穩健，...

輝達 Rubin 記憶體配置翻3倍！南亞科、華邦電領7傑創高

輝達（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI對記憶體與儲存需求同步爆發，點燃記憶體族群全面攻勢。DRAM「量...

聯電噴量漲停！除了外資瘋搶 還有什麼原因？

2025年外資大砍台股近六千億，卻逆勢狂掃聯電（2303）74萬張奪冠！進入2026年，聯電挾矽光子技術授權與蘋果供應鏈...

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87...

