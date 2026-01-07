瑞智營收／全年203億元、年減5.4% 2025年壓縮機銷售2198萬台創新高
壓縮機大廠瑞智（4532）7日公布去年12月自結合併營收16.83億元，月增14.2%、年減9.68%，單月壓縮機出貨量為180.36萬台，月增11.89%、年減2.76%。累計去年全年營收203.74億元，年減5.41%；全年壓縮機累計銷售量2,198.97萬台，年增3.56%，創下歷史新高。
瑞智去年呈現「量增價跌」態勢，全年銷售量雖突破2,198萬台創高，但仍低於原先預期的2,300萬台目標；其中第4季壓縮機銷售量為481.78萬台，亦略低於500萬台的出貨目標。
針對關稅應對策略，瑞智指出，因應美國對等關稅，外銷美國產品改由台灣觀音廠出貨，並與客戶達成協議，由美國客戶分攤17%關稅，瑞智則分攤3%，以降低貿易政策對獲利的衝擊。
