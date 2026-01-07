佳世達營收／去年12月190億元、月增16.4% 高附加價值事業帶動
佳世達（2352）7日公布2025年12月營收為190.28億元，月增16.43%、年增0.88%。佳世達指出，各事業12月表現均較11月增長，其中又以高附加價值事業營運表現更佳。
佳世達2025年第4季營收524.6億元，與上季大致持平，年減3.03%；累計佳世達2025全年營收為2,082億元，年增3.24%。
佳世達指出，各事業12月表現均較11月增長，其中又以高附加價值事業營運表現更佳，網通、醫療、智能方案事業的12月營收、第4季營收、全年營收，都較前一年度同期成長。
展望後市，佳世達董事長陳其宏先前預估，2026年營收將優於2025年，同時獲利方面也要大幅度提升。
此外，佳世達集團近年搶進無人機業務，陳其宏說，佳世達主要透過投資新創公司布局，目前進展一切順利，無人機應用涵蓋農業及消防救災，看好相關業務未來成長性。
