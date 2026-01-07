樺漢營收／兩大事業群成長帶動 12月147億元、月增11.6%創新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公告2025年12月營收147.58億元，月增11.61%、年增4.54%，創下單月歷史新高紀錄，主要受惠工業物聯網事業群及智慧軟體與方案事業群成長帶動所致。

樺漢2025年第4季營收396.24億元，季增17.87%、年減0.02%；累計2025全年營收為1,424億元，年減2.72%。

樺漢12月各事業群表現方面，工業物聯網事業群12月營收69.5億元，月增20.8％、年增37.4％。隨著全球零售、金融自動化、網路安全，與伺服器機櫃等需求回溫，相關專案出貨放量，推升單月營收表現；智慧軟體與方案事業群12月營收27.6億元，月增36.9％、年減26.1％。在AI與企業數位轉型需求擴大下，工業軟體、機器學習、數位雙生及雲地整合平台等高附加價值業務維持成長動能。

至於智慧工廠與廠務事業群方面，12月營收50.5億元，月減7.4％、年減5.2％，主要受自動化供應系統工程收入認列時點影響。整體營運結構逐步調整，未來將聚焦高科技設備材料銷售及自動化供應系統整合輸出。

其中，樺漢個體（含全資子公司）12月營收17.1億元，月減3.2％、年增13.4％，全年營收達208.7億元，年增29.1％。成長動能主要來自全球智慧製造、Edge AI邊緣運算、資安通訊、機器視覺、AI資料中心，以及數位雙生與雲地整合等應用。此外，集團旗下 ESaaS（Ennoconn Solution as a Service） 智慧平台整合方案，涵蓋能源、設備與建築智慧管理，並結合ESG節能減碳與AI技術導入，業務規模持續擴大。

展望2026年，樺漢將以AI邊緣運算、雲地整合與智慧零售為成長引擎，全面驅動ESaaS平台在智慧城市、智慧製造及ESG領域的規模化落地。在整體在手訂單能見度提升、營收結構優化的雙重利多下，集團獲利能力將再躍升。樺漢將維持個體低負債比的健康財務結構，並延續穩定配息，為集團長遠發展提供堅實後盾，更致力於實現高成長、高獲利目標，持續為股東創造卓越的投資價值，攜手夥伴共創長期榮景。

營收 樺漢

相關新聞

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES宣告，新世代AI運算晶片Vera Rubin正在進入量產，他同時指出...

台股高檔休息盤整 台積電持穩科技族群輪動

台股今（7）日盤中無大幅波動，整體平盤之下震盪整理。加權指數收30435點，跌140點，成交量擴大到8530億元。市場觀...

致茂業績加持再創新天價 蓄勢挺進千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）受惠於業績強勁加持，7日早盤股價再創新天價，早盤最高來到941元，法人看好，致茂基本面穩健，...

輝達 Rubin 記憶體配置翻3倍！南亞科、華邦電領7傑創高

輝達（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI對記憶體與儲存需求同步爆發，點燃記憶體族群全面攻勢。DRAM「量...

聯電噴量漲停！除了外資瘋搶 還有什麼原因？

2025年外資大砍台股近六千億，卻逆勢狂掃聯電（2303）74萬張奪冠！進入2026年，聯電挾矽光子技術授權與蘋果供應鏈...

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87...

