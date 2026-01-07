勤誠營收／12月27.1億元、年增68.4% 創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告12月合併營收達新台幣27.1億元，較上月成長33.1%、年增68.4%，創下單月歷史新高紀錄；累計2025年第4季合併營收達新台幣67.4億元，較上季成長19%、年增74.4%；2025年全年累計合併營收達220億元，較去年同期成長51.6%，刷新歷史新高且突破200億大關，展現公司策略布局成果與整體發展的強勁成長。

勤誠表示，公司長期深耕各類伺服器客戶，受惠於AI伺服器與雲端資料中心專案多具延續性，且持續進行技術迭代與升級，帶動相關需求穩定成長。此外，公司自 2025年起積極布局之機櫃零組件業務發展進展順利，隨著配合客戶拉貨時程推進，以及既有專案與新專案出貨陸續轉入量產階段，成功帶動12月營收創下單月歷史新高，進而挹注全年營運表現，並逐步強化公司中長期核心競爭力。

展望未來，人工智慧發展趨勢持續明確。依研調機構 Digitimes 預估，2025 至 2030 年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）將達 5.1%。勤誠表示，AI應用快速擴展，正驅動整體產業環境轉型，並帶動伺服器專案的升級與換代，相關需求具備強勁且長期的成長潛力。公司將持續順應產業趨勢，深化伺服器機構解決方案之研發與製造能量，以強化競爭優勢並挹注中長期成長動能。另一方面，勤誠亦將密切關注全球政經情勢、匯率波動等外部變數，透過彈性營運策略、全球化布局及產品組合多元化發展，穩健推動公司整體成長。

