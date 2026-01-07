快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

亞力營收／2025年105億創新高 三大動能持續推升成長趨勢

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）7日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105.54億元，年增19.55%，創歷史新高。亞力表示，去年台電銷貨創新高，加上半導體擴廠帶動電力設備需求暢旺，帶動全年營運。

亞力表示，目前在手訂單逾110億元，且持續增加中，近期日本信號團隊得標「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」共48.56億元訂單，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA），除台北、富岡雙主站外，包含了152個車站與26個變電所，另包括新舊CTC系統的切換，涵蓋了全島164個車站。

亞力表示，公司與日本信號超過25年的合作，對臺鐵的現狀與需求，有充分的了解與掌握，未來臺鐵強韌計畫之汰舊或換新，都可提供臺鐵最優質的服務。

亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，尤其來自半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家，軌道建設之訂單也大幅成長，電信公司與電子大廠AI/IDC機房之興建持續增加，另綠能工程專案亦有許多商機。

展望今年，亞力指出，目前訂單有持續成長之趨勢，目標今年營收可維持雙位數成長，訂單能見度將從3年成長到至少4到5年，力拚營運持續繳出創新高的好成績。

日本 營收

延伸閱讀

防堵不法介入綠能 連江地檢署攜手台電建廉政防線

日本抗議收緊「兩用物項」出口管制 陸外交部：撤回高市錯誤言論

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

相關新聞

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES宣告，新世代AI運算晶片Vera Rubin正在進入量產，他同時指出...

台股高檔休息盤整 台積電持穩科技族群輪動

台股今（7）日盤中無大幅波動，整體平盤之下震盪整理。加權指數收30435點，跌140點，成交量擴大到8530億元。市場觀...

致茂業績加持再創新天價 蓄勢挺進千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）受惠於業績強勁加持，7日早盤股價再創新天價，早盤最高來到941元，法人看好，致茂基本面穩健，...

輝達 Rubin 記憶體配置翻3倍！南亞科、華邦電領7傑創高

輝達（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI對記憶體與儲存需求同步爆發，點燃記憶體族群全面攻勢。DRAM「量...

聯電噴量漲停！除了外資瘋搶 還有什麼原因？

2025年外資大砍台股近六千億，卻逆勢狂掃聯電（2303）74萬張奪冠！進入2026年，聯電挾矽光子技術授權與蘋果供應鏈...

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。