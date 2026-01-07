昇貿營收／2025年12月11.43億元創新高 年增48.4%

PCB上游焊錫材料商昇貿（3305）7日公布2025年12月營收11.43億元，月增25.8%，年增48.4%，創單月新高。累計2025年全年營收約105.9億元，年增30.7%。

昇貿2025年董事會決議向「上海飛凱材料科技股份有限公司」現金收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權，並於6日簽訂股份買賣契約書。公司擬以人民幣2.275億元（折合新台幣約10.2億元）向「上海飛凱材料科技股份有限公司」收購「大瑞科技股份有限公司」全部股權，並於2025年4月開始併入營收計算。

大瑞科技位於高雄大寮工業區，成立至今已有21年歷史，是台灣半導體封裝直接材料（BGA錫球）全球前五大供應商，專精於BGA、CSP、WL CSP等高階IC封裝材料——錫球，產品廣泛應用於CPU、繪圖晶片、DDR與行動裝置晶片，在技術與市場上已穩居全球領導地位。