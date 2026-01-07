快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

昇貿營收／2025年12月11.43億元創新高 年增48.4%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
昇貿總經理李弘偉。記者尹慧中攝影
昇貿總經理李弘偉。記者尹慧中攝影

PCB上游焊錫材料商昇貿（3305）7日公布2025年12月營收11.43億元，月增25.8%，年增48.4%，創單月新高。累計2025年全年營收約105.9億元，年增30.7%。

昇貿2025年董事會決議向「上海飛凱材料科技股份有限公司」現金收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權，並於6日簽訂股份買賣契約書。公司擬以人民幣2.275億元（折合新台幣約10.2億元）向「上海飛凱材料科技股份有限公司」收購「大瑞科技股份有限公司」全部股權，並於2025年4月開始併入營收計算。

大瑞科技位於高雄大寮工業區，成立至今已有21年歷史，是台灣半導體封裝直接材料（BGA錫球）全球前五大供應商，專精於BGA、CSP、WL CSP等高階IC封裝材料——錫球，產品廣泛應用於CPU、繪圖晶片、DDR與行動裝置晶片，在技術與市場上已穩居全球領導地位。

科技股 營收

延伸閱讀

ASIC滲透率加速起飛

從雲端到消費端的實體商品2026 CES AI落地

緯創 VR200 來助攻 股價挑戰歷史新高　

法人調高信驊獲利預估及目標價 本季營收可望續寫新高

相關新聞

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES宣告，新世代AI運算晶片Vera Rubin正在進入量產，他同時指出...

台股高檔休息盤整 台積電持穩科技族群輪動

台股今（7）日盤中無大幅波動，整體平盤之下震盪整理。加權指數收30435點，跌140點，成交量擴大到8530億元。市場觀...

致茂業績加持再創新天價 蓄勢挺進千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）受惠於業績強勁加持，7日早盤股價再創新天價，早盤最高來到941元，法人看好，致茂基本面穩健，...

輝達 Rubin 記憶體配置翻3倍！南亞科、華邦電領7傑創高

輝達（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI對記憶體與儲存需求同步爆發，點燃記憶體族群全面攻勢。DRAM「量...

聯電噴量漲停！除了外資瘋搶 還有什麼原因？

2025年外資大砍台股近六千億，卻逆勢狂掃聯電（2303）74萬張奪冠！進入2026年，聯電挾矽光子技術授權與蘋果供應鏈...

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。