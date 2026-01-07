黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES宣告，新世代AI運算晶Vera Rubin正在進入量產，他同時指出，使用Rubin新一代晶片的機櫃，其水冷技術可在不需冷水機組（Chiller）的水溫下運作，一席話除讓美國散熱系統製造商周二股價重挫，台股散熱股健策（3653）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）7日也是大跌收盤，不過，另有機器人題材的廣運（6125）則是上漲表現。

黃仁勳表示，新世代AI運算晶片Vera Rubin正在進入量產，且預期今年下半年大型雲端服務廠（CSP）就將開始陸續導入，微軟將會是首批採用的客戶，預期未來AI應用將有望持續進入爆發。

黃仁勳說，使用Rubin新一代晶片的機櫃，其水冷技術可在不需冷水機組（Chiller）的水溫下運作。根據彭博行業研究（BI）指出，水冷機組是江森自控和特靈科技等企業提供給資料中心的「核心」設備。

黃仁勳一席話，散熱系統製造商周二股價全面重挫，生產水冷式散熱機組及相關系統的江森自控（Johnson Controls），股價重挫6.2%；摩丁製造（Modine Manufacturing）盤中一度崩跌21%，終場收低7.5%；特靈科技（Trane Technologies）下跌2.5%。

Baird 分析師Timothy Wojs在給客戶的報告中寫道：「隨著液冷技術日益普及，這些言論引發了市場對水冷機組在資料中心長期定位的疑慮。液冷技術允許系統在較高溫度下運作。」

美國散熱系統製造商重挫，台股散熱股也難逃黃仁勳談話的影響，健策開高走低，收在2,485元，下跌155元，跌幅5.87%；奇鋐也是開高走低翻黑，收在1,375元，下跌50元，跌幅3.51%；雙鴻同樣是開高走低，且失守千元，收在978元，下跌27元，跌幅2.69%。

另外，富世達（6805）以1,405元收盤，下跌65元，跌幅4.42%；尼得科超眾（6230）也收黑，以114元收盤，跌幅1.72%；建準（2421）則以平盤作收；值得注意的是廣運，除了散熱之外還有機器人等題材，股價逆勢上漲，以74.7元收盤，上漲2.5元，漲幅3.46%。