台股高檔休息盤整 台積電持穩科技族群輪動

台股今（7）日盤中無大幅波動，整體平盤之下震盪整理。加權指數收30435點，跌140點，成交量擴大到8530億元。市場觀察，法人表示，自去年12月中旬加權指數約27000點啟動強勁多頭以來，指數一路墊高後出現短線休息格局並非壞事，有助於洗浮額、修正過熱籌碼。

權值股方面，台積電（2330）下跌35元收在1675元，仍是盤面焦點。法人指出，AI需求不墜、先進製程持續放量及外資調升財測等因素，仍為市場看多台積電的重要基本面支撐。台積電即將召開第一季法說會，市場視其為指數延續多頭的重要依據。

盤面族群輪動上，包括記憶體與等板塊輪動走強。記憶體族群如南亞科、華邦電等，在資金輪動中表現亮眼，而面板類股如群創、友達亦獲得追價買盤青睞。

法人分析，近期市場資金並未明顯撤出，尤其外資回補，散戶跟內資也多有加碼，台股欲小不易，現階段關注台積電發說結果，將會影響後面供應鏈及相關族群變動。

不過，法人提醒，近三個交易日量能快速放大，今日突破8000議員大關，短線恐有過熱之虞，加上指數乖離擴大，若要上攻勢必需要稍事整理。惟個股仍有表現空間。