致茂業績加持再創新天價 蓄勢挺進千元俱樂部

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影
量測儀器大廠致茂（2360）受惠於業績強勁加持，7日早盤股價再創新天價，早盤最高來到941元，法人看好，致茂基本面穩健，2026年營運續升溫下，有機會蓄勢挺進千元俱樂部。

量測儀器大廠致茂6日公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，公司看待2026年受惠於AI與HPC乃至自動駕駛多元應用挹注設備需求，全年續拚成長。致茂說明，去年12月營運動能持續強勁，營收優於預期。

致茂 2025 全年累計營收達到 283.11 億元，年增 31.05%，其中前九月營收達 197.3 億元，年增率 26.76%，換算第4季單季約為85.81億元，相較去年第3季64.1億元，季成長33.9%，相較2024年第4季60.4億元，年成長42.1%。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年將成⻑30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。

致茂先前並預告，先進封裝製程所需之Metrology設備及AI 人工智慧 / HPC 高速運算晶片與自動駕駛之車用半導體所帶動的SLT設備需求是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的兩大主力貢獻。

此外致茂日前更新電子報也提到，隨著雲端運算、人工智慧及高效能運算的快速發展，雲端資料中心的備援電源從傳統的不斷電系統（UPS）逐漸轉向電池備援模組（BBU）。已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案，協助客戶降低測試成本並提升整體品質。

