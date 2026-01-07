輝達 Rubin 記憶體配置翻3倍！南亞科、華邦電領7傑創高

輝達（NVIDIA）最新一代Rubin平台正式揭露，AI對記憶體與儲存需求同步爆發，點燃記憶體族群全面攻勢。DRAM「量倍增」、NAND「角色升級」，供需緊繃與報價上行形成雙引擎，南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、創見（2451）、華邦電（2344）、力成（6239）等7檔個股6日齊創新高，族群多頭氣勢延燒。

輝達釋出Rubin架構最新細節，HBM4與LPDDR5X可支援容量皆為前一代Blackwell的三倍。新一代CPU Vera最高可支援1.5TB的SOCAMM LPDDR5X，記憶體頻寬達1.2TB／s。業界直言，Rubin將使單一AI系統對DRAM的消耗量呈倍數成長，但供給面卻難以跟上，SK海力士、美光今年產能已被北美雲端服務供應商（CSP）全數包下，仍不敷需求，加上HBM4堆疊至16層後良率僅約六至八成，產能耗損進一步放大缺口。

業界看好，在Rubin至少三倍的DRAM需求放大效應下，DDR4／5、LPDDR4／5供給吃緊態勢將延續，台廠華邦電、南亞科可望持續享有漲價紅利。南亞科公布2025年12月合併營收120.17億元，連兩月創高，年增達444.87%；第4季營收300.94億元、全年665.87億元，雙雙改寫近年新高。法人預期，本季DRAM合約價有機會較上季大漲五至六成，基本面續強。

不只DRAM，輝達也正式把「儲存」拉進AI核心運算堆疊。輝達同步推出推論情境記憶儲存平台，並以NVIDIA BlueField-4為關鍵核心，強調AI瓶頸正從運算轉向「上下文與情境記憶管理」。該平台可將每秒處理符元（token）數量提升五倍，能源效率亦大幅優於傳統儲存架構，意味AI推論時代對SSD等NAND儲存裝置需求將明顯放大。

法人指出，群聯已成功切入輝達Rubin NVL72架構的switch tray供應鏈，提供自有控制IC的關鍵模組，產品已進入量產，正式躍升輝達下一代AI架構的重要推論夥伴，並可望進一步帶動威剛、創見、宇瞻（8271）等NAND相關業者。

基本面數據同步驗證。威剛2025年12月合併營收58.1億元創新高，年增一倍，全年營收衝破530億元大關。董事長陳立白直言，上游原廠供貨「非常有限，有錢也不一定買得到貨」，顯示結構性缺貨仍在延燒。

盤面上，記憶體族群全面噴出，創見跳空鎖漲停，南亞科、群聯、威剛、宜鼎、華邦電、力成等齊步創高。市場解讀，在AI平台全面升級、供給受限與報價上行三大利多交織下，記憶體族群後市仍值得關注。