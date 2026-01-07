聯電噴量漲停！除了外資瘋搶 還有什麼原因？

2025年外資大砍台股近六千億，卻逆勢狂掃聯電（2303）74萬張奪冠！進入2026年，聯電挾矽光子技術授權與蘋果供應鏈地位，加上ADR昨夜勁揚4.5%，7日噴出逾15萬張大量強鎖漲停，成為盤面吸睛焦點之一。

聯電轉型高毛利市場邁出關鍵一步。公司已與全球先進半導體研發中心比利時微電子研究中心imec簽署技術授權，取得iSiPP300矽光子製程技術。隨著AI運算導致傳統銅線傳輸遭遇瓶頸，具備「高頻寬、低延遲」優勢的矽光子技術成為資料中心新寵。聯電預計於2026及2027年展開風險試產，打造12吋矽光子平台，卡位下一代AI與高效能運算（HPC）光互連市場。

除了技術轉型，聯電在消費性電子領域也大有斬獲。美系大行指出，聯電透過與聯詠（3034）及Qorvo合作，成功以3DIC封裝技術切入蘋果iPhone驅動IC與天線模組供應鏈。法人看好，受惠於蘋果訂單挹注，聯電2025年第4季營收具備上修空間，且營運韌性將延續至2026 年。不過外資也提醒，實際貢獻仍要觀察2026年消費電子需求（包括智慧型手機和PC）情況而定。

市場結構方面，大陸代工龍頭中芯國際傳出調漲部分產能報價約一成，為成熟製程注入強心針。聯電對此回應「樂見市場價格趨於健康有序」。在產能利用率回升與價格趨穩的背景下，市場預期聯電2026年首季雖受淡季影響，但平均售價（ASP）降幅有限，營運展望偏向樂觀。

籌碼動向上，外資2025年全年買超聯電高達74.2萬張，2026年開年連3個交易日再加碼4.4萬張；儘管投信近期持續調節，但「外資買、投信賣」的角力下，聯電股價昨夜ADR強彈4.5%後，今日台股盤中爆出逾15萬張大量、衝上台股人氣第七名，股價強勢鎖住54.1元漲停板，也帶動集團成員聯傑（3094）漲逾8%、矽統（2363）漲逾5%，聯陽（3014）、智原（3035）、盛群（6202）、頎邦（6147）等同步走強。