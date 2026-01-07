南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科（2408）昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87%；去年第4季合併營收300.94億元，改寫單季新猷，季增60.25%，年增357.69%；2025年全年合併營收665.87億元，為2021年以來最佳，年增95.09%。

法人分析，南亞科去年12月與第4季業績同步攻頂，主要受惠DRAM缺貨大漲價效應。本季DRAM報價持續看漲，合約價可望較上季暴增五、六成，南亞科基本面仍將強強滾。

南亞科營運發燙，昨天股價衝上漲停板228.5元收市，改寫歷史天價，上漲20.5元，成交量超過15萬張，人氣強強滾之餘，市值也增至7,080億元，躍居台股第12大權值股。

南亞科近期股價屢創新高，惟土洋資金動向分歧。根據最新交易統計，外資自元月5日起連續二個交易日累計賣超南亞科約1萬7,630張；本土資金則力捧，投信與自營商元月2日起連三日買超，分別累計買超約5,351張與1,689張。

南亞科營收走揚之際，獲利同步飆升，公司日前公布自結去年11月獲利42.35億元，年增率高達20.97倍，單月每股純益1.37元，相較去年第3季稅後純益15.63億元，一個月獲利是一季的1.7倍。

南亞科表示，隨DDR4報價持續上調，單價漲幅明顯高於出貨量成長，帶動獲利增幅優於營收。法人預期，隨著合約價持續走高，南亞科去年12月獲利可望更上層樓。

展望後市，南亞科總經理李培瑛先前指出，AI相關產品需求強勁，傳統非AI應用仍相對疲弱，惟供應商近年陸續將DDR4、LPDDR4產能轉向高頻寬記憶體（HBM）、DDR5與LPDDR5等高階產品，使得成熟製程供給趨緊，帶動價格回升。

製程技術方面，南亞科第二代1B製程DDR5 5600產品銷售占比已達10％，DDR5 6400亦完成設計驗證；第三代與第四代（1C、1D）製程試產如期進行，並持續推進TSV、DDP與客製化HBM產品開發，預計2027年可望為公司帶來貢獻。

南亞科將於元月19日召開法說會。研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，今年第1季由於DRAM原廠大規模轉移先進製程、新產能至伺服器、HBM應用，以滿足AI伺服器需求，其餘市場供給嚴重緊縮，預估整體一般型DRAM合約價將季增55%至60%。