致茂去年12月營收月增逾四成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照

量測儀器大廠致茂（2360）昨（6）日公布去年12月營收36.47億元創新高，月增42.6%，年增59.3%；帶動第4季營收達85.81億元，季增33.9%，年增42.1%，也創新高。

致茂2025年全年營收達283.11億元，年增31.1%，也是新高紀錄。展望未來，公司看待2026年受惠於人工智慧（AI）與高速運算（HPC）乃至自動駕駛多元應用挹注設備需求，全年力拚持續成長。致茂說明，去年12月營運動能強勁，營收優於預期。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求；SEMI預估半導體測試設備2026年持續成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望穩健成長。

致茂先前預告，先進封裝製程所需之Metrology設備與AI / HPC高速運算晶片，以及自動駕駛之車用半導體帶動的SLT設備需求，是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的主力貢獻。

致茂日前提到，隨著雲端運算、AI及高效能運算快速發展，雲端資料中心的備援電源從傳統的不斷電系統（UPS）逐漸轉向電池備援模組（BBU）。已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案，協助客戶降低測試成本並提升整體品質。

致茂強調，Chroma 17050是一套BBU電池模組測試設備，更是推動雲端資料中心產業邁向高效、綠能與智能化的新標竿，藉由靈活設定的測試步驟、快速數據擷取與即時監控機制，協助使用者全面提升BBU模組測試效率與品質。

致茂 營收 半導體

