快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

聽新聞
0:00 / 0:00

面板雙虎股價 有上行空間

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業報告」中指出，預期隨電視面板價格出現轉折向上，市場對面板廠情緒維持正向。台廠中友達（2409）從「中立」升至「優於大盤」，目標價從12.5元升至16.5元；群創維持中立，但目標價從11.5元升至19元，兩者調幅分別達31.2%、65.2%。

大摩指出，預期2026年1月主流32吋、43吋、55吋、65吋及75吋電視面板價格將分別月增3%、2%、1%、1%及持平，以季度平均來看，第1季電視面板價格將季增2-3%。目前研判面板價格已於2025年12月觸底，短期展開反彈。

大摩認為，面板報價回升主因電視品牌為2026年上半年的大型賽事提前備貨促銷，帶動訂單動能回升。預計主要面板廠將持續控制產量，2026年第1季產業平均稼動率預計在80-85%，與2025年第4季持平。

大摩表示，由於面板廠在稼動率調整與產能擴張上，展現出良好供應端紀律，因此整體產業結構已有改變，面板價格周期已從過往數年一次，縮短至目前以季為單位。因此建議在布局面板股時，操作策略需要更加靈活敏捷。

大摩指出，台廠方面由於群創近期因FOPLP（扇出型面板級封裝） 題材帶動股價飆升，因此在估值方面，研判友達仍具有較大上行空間。

電視面板 大摩

延伸閱讀

友達將於2月10日舉辦法說會 並揭露2025年財報

電視面板1月全面調漲 群創、友達股價攻漲停

大摩四度調升「這家公司」目標價 向投資人喊話：趕快加碼持有

大摩：第4季筆電出貨調升2%至3230萬台 但仍低於季節平均看好2檔個股

相關新聞

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

DRAM大廠南亞科昨（6）日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87...

穎崴去年12月、去年營收衝出雙高 受惠 AI、高速運算等需求強勁

半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（6）日公告2025年12月營收達9.28億元，月增48.4%，年增103.8%，創...

鴻海目標價 外資喊到444

AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317）今...

面板雙虎股價 有上行空間

摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業報告」中指出，預期隨電視面板價格出現轉折向上，市場對面板廠情緒維持正向。台廠中友達（2...

川湖去年12月、上季、去年業績飆出三紀錄

伺服器滑軌廠川湖（2059）受惠AI伺服器新品出貨增溫，昨（6）日公布去年12月合併營收17.22億元，連續五個月創新高...

星通去年12月營收月增138% 北美出貨增

關鍵任務通訊業者星通（3025）受惠北美市場出貨增加，昨（6）日公告去年12月營收1.85億元，創新高，月增138.5%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。