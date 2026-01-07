快訊

鴻海目標價 外資喊到444

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317）今年營運前景，摩根士丹利（大摩）證券認為在樂觀情境下，目標價將上看444元，優於高盛的400元，居外資圈最高。

邁入2026年後，內外資法人紛紛重新審視相關產業指標股。其中在鴻海方面，大摩上調獲利預期，除給予「優於大盤」評級、目標價317元外，並認為樂觀情境下股價將上看444元；高盛則建議「買進」，目標價400元不變。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，AI伺服器出貨暢旺，帶動鴻海去年12月營收優於預期，全年營收8.1兆元，創下歷史新高。鴻海去年出貨1.47萬櫃AI伺服器，占全球供應量一半以上，其中第4季出貨7,800櫃，季增63%。

展望今年表現，雖然首季進入淡季，但施曉娟認為，受惠GB200、GB300伺服器機櫃持續交付，預計營收仍將優於過去五年季節性水準，估計將年增22%左右。

下半年後，受惠折疊款iPhone將驅動消費電子營收、ASIC AI伺服器專案市占率提升等利多催化劑，全年營收與獲利將雙雙優於預期，因此上調鴻海2025-2027年獲利各4%、1%、1%，今年每股稅後純益（EPS）調至17.4元。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，首季雖進入淡季，但鴻海AI伺服器放量帶動，元月營收雖估計月減18%，但仍年增31%，2月營收持續月減，3月可望恢復月增。預估首季營收2兆元，季減24%、年增20%。

除看好AI伺服器業務持續成長，並具備市占率提升機會外，張博凱認為， 2026年智慧手機外型規格改變，以及跨足電動車代工業務領域，也可望成為帶動鴻海中長期成長的重要動能。

張博凱預估鴻海今年營收將由去年的8.09兆元增加至11.14兆元，EPS由14.97元成長至今年的19.06元，明（2027）年上看22.52元。基於獲利不斷逐年成長，因此張博凱除給予鴻海正向評級外，並列入「優先買進」名單。

