川湖去年12月、上季、去年業績飆出三紀錄

伺服器滑軌廠川湖（2059）受惠AI伺服器新品出貨增溫，昨（6）日公布去年12月合併營收17.22億元，連續五個月創新高，月增3.8%，年增53.46%，去年第4季與2025年合併營收同步攻頂。今年AI伺服器滑軌持續擴大出貨下，業績有望再戰新高。

川湖去年第4季合併營收49.49億元，季增13.29%，成長幅度優於公司預期，年增59.74%；2025年合併營收175億元，年增72.77%。

展望後市，川湖之前表示，今年仍將逐季增長，首季雖有農曆年與228假期導致工作天數減少干擾，仍會努力希望有不錯表現。

川湖2024年與2025年均繳出高成長成績單，公司強調，2026年會持續努力，隨著輝達AI平台更新迭代，川湖在對的趨勢上，業界很多AI架構都是與川湖合作，應該可延續過去兩年成長趨勢。

因應AI伺服器強烈需求，川湖新建二廠在2025年11月下旬舉行動土典禮，預定2027年中量產，加上美國德州廠也將在2026年中量產，未來兩年產能無虞，隨著新產能逐步放大，有助業績持續向上。

川湖二廠預計投入10億元，將建構一套完整的智慧化生產基地，完成後將增加掌控材料來源彈性調度，以及自主分條生產與擴充組裝產能，並與一廠及其子公司川益一期與二期廠房約11.1萬平方公尺，以及即將完工的美國德州工廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品。