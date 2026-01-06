大摩看面板產業 電視面板報價迎春燕、大升台廠雙虎目標價

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業報告」中出具，預期隨著電視面板價格出現轉折向上，市場對於面板廠的情緒將維持正向。台廠中友達（2409）從「中立」升至「優於大盤」，目標價從12.5元升至16.5元，而群創（3481）則維持中立，但目標價從11.5元升至19元，兩者調幅分別達31.2%、65.2%。

大摩指出，預期2026年1月主流32吋、43吋、55吋、65吋及75吋電視面板價格將分別月增3%、2%、1%、1% 及持平，以季度平均來看，第1季電視面板價格將季增2-3%。目前研判面板價格已於2025年12月觸底，短期內將展開反彈。

大摩認為，面板報價的回升主因電視品牌商為2026年上半年的大型賽事提前備貨促銷，帶動訂單動能回升。預計主要面板廠將持續控制產量。2026年第1季的產業平均稼動率預計落在80-85%，與2025年第4季持平。

大摩表示，由於面板廠在稼動率調整與產能擴張上，展現出良好的供應端紀律，因此整體產業結構已有所改變，面板價格周期已從過往的數年一次，縮短至目前的以季為單位。因此，建議在布局面板股時，操作策略需要更加靈活敏捷。

